De vmbo-school Singelland in Drachten heeft sinds vandaag zonnepanelen. Foto: Klaas Rozema

1784 zonnepanelen op daken van Singelland

“Vandaag eerste op VMBO Drachten”

DRACHTEN – Vandaag, woensdag 14 september, worden om tien uur de eerste zonnepanelen op het dak van vmbo-school Singelland aan de Van Haersmasingel in Drachten geplaatst.

De hoofdvestiging van Openbare Scholengemeenschap Singelland bijt daarmee het spits af voor de andere locaties.

Singelland laat op vijf locaties (met uitzondering van ISK in Drachten) in totaal maar liefst 1784 panelen plaatsen: Van Haersmasingel: 550, Drachtster Lyceum: 376, Surhuisterveen: 230, De Venen: 432 en Burgum: 196 zonnepanelen.

De officiële starthandeling wordt verricht door vertegenwoordigers van de samenwerkende partijen: Singellandbestuurder Pieter Schram en directieleden Marc Mulder en Corinna Scharringhausen van Pranger-Rosier Installaties en ASN Installaties, beide uit Dokkum.

Leerlingen verdiepen zich in werking zonnepanelen

De samenwerkende bedrijven kwamen als beste uit de bus na een Europese aanbesteding, waarbij prijs-kwaliteit-verhouding, duurzaamheid, het plan van aanpak en ‘social return’ uitgangspunten waren.

‘Social return’ betekent in dit verband dat de leerlingen via projecten op diverse niveaus een lesprogramma krijgen aangeboden, waarin onder andere de werking en effecten van zonnepanelen wordt uitgelegd.

Bovendien komt in elke Singellandschool een monitor te hangen waarop de prestaties van de zonnepanelen te volgen zijn. Het streven is om in november alle zonnestroominstallaties geplaatst en in gebruik te hebben.

Vanuit de rijksoverheid (Stimulering Duurzame Energieproductie) krijgt Singelland een subsidievergoeding per opgewekt KWh. De afschrijftermijn van de totale investering zal rond de 14 jaar zijn. “Singelland draagt hiermee graag haar steentje bij aan een beter milieu”, aldus bestuurder Pieter Schram.

Singelland streeft naar duurzaamheid. Vorig jaar werd op het Drachtster Lyceum bijvoorbeeld een duurzaam watertappunt in gebruik genomen. Ook wordt gewerkt aan gezond eten op school.