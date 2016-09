De zichtbaar ontroerde Bart Helmholt nam eerder afscheid van het publiek tijdens het Fries kampioenschap in Winsum. Daarna werd hij nog een keer Nederlands kampioen. Foto: Klaas Rozema

Bart Helmholt laat eer aan Jaco de Groot in laatste wedstrijd

BURGUM – Zaterdag werd Jaco de Groot uit Woerden met een evenaring van het Burgumer schansrecord, namelijk 21.27 meter, winnaar van de Nationale Fierljepcompetitie 2016. Het was de laatste wedstrijd voor meervoudig Fries en Nederlands kampioen Bart Helmholt.

Het schansrecord dateert van juni 2014, gesprongen door Bart Helmholt. De vierde editie van deze nog jonge competitie kende een boeiende finalewedstrijd op de thuisschans van Bart Helmholt. Tijdens het Fries kampioenschap had Bart kenbaar gemaakt dat dit zijn laatste seizoen zou worden. Hij was er om die reden op gebrand om deze allerlaatste wedstrijd voor zijn trouwe supporters uit Burgum en omstreken winnend af te sluiten. Dit lukte hem niet. Hij plaatste zich als vierde voor de finale, maar zag geen kans de geweldige sprong van zijn grootste concurrent uit het ‘Hollandse kamp’ te verbeteren.

Gouden medaille

Groots was het gebaar en warm waren de woorden toen Jaco de Groot zijn Friese opponent na de wedstrijd toesprak. Hij overhandigde Bart een gouden medaille die hij eerder had gewonnen bij een van zijn Hollandse Kampioenschappen. “Na al die titels die jij voor mijn neus hebt weggekaapt, wil ik je deze medaille overhandigen omdat je zo’n medaille nooit hebt kunnen winnen”, aldus Jaco de Groot.

Hij sprak zijn waardering uit over de manier waarop Bart zijn sport beleefde en de bijdrage die hij had geleverd aan de ontwikkeling van de fierljepsport.

“Ik vind het erg jammer dat je stopt, vooral omdat ik steeds dichter bij jouw records in de buurt kom”, grapte Jaco. Hij had namelijk de zaterdag daarvoor het schansrecord van Bart, 21.55 meter, op zijn thuisschans in Linschoten met 2 centimeter verbeterd en wist het Nederlands record van Bart (21.64 meter) tot op 7 centimeter te benaderen.

Kort daarvoor waren er vergelijkbare complimenten uit de mond van Jouke Jansma, voorzitter van De Frysk Ljeppers Boun.

Professioneel team Reset

Hij herinnerde het publiek aan de behaalde zilveren polsen in Winsum en memoreerde het initiatief van Bart om als eerste met een professioneel team ‘Reset’ het fierljeppen een goede impuls te geven. Van de sportfotograaf Martin de Jong ontving Bart een prachtige canvas fotocollage met een aantal memorabele fotomomenten. Na zijn overwinningen in 2013 en 2014 en na zijn zevende nationale titel van 27 augustus in Grijpskerk, was Bart Helmholt uitstekend op koers om voor de derde keer dit klassement te winnen. Hij won twee voorrondes in It Heidenskip en Linschoten. Hij moest uiteindelijk echter het hoofd buigen voor de geweldige uithaal van Jaco de Groot.

Wendy Helmes wint klassement

Bij de dames werd Wendy Helmes uit IJsselstein winnares van het klassement. Zij moest de wedstrijd in Burgum laten varen, omdat ze inmiddels was afgereisd naar Australië. Via een skypeverbinding met ‘downunder’ kon voorzitter Hans Helmholt haar tijdens de huldiging feliciteren met deze overwinning, terwijl de plaquette in ontvangst werd genomen door haar moeder Arja.

Bij de junioren was de overwinning voor Bobby Zwaagman uit IJlst en bij de jongens en meisjes zegevierden broer en zus Reinier en Fabienne Overbeek uit Benschop.