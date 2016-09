De buurtbewoners van Quatrebras met hun mascotte, een Napoleonsoldaat. Foto: Klaas Rozema



Bewoners willen aantrekkelijke woon- en leefomgeving

Bewoners Quatrebras delen lief en leed

NOARDBURGUM – Buurtbewoners van Quatrebras hadden zaterdag een feestelijke boottocht en diner ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan van hun buurtvereniging.

Op de foto de feestgangers met de buurtmascotte. Deze Napoleon- soldaat was al heel lang het symbool van het in 1856 gebouwde logement Quatrebras, dat stond daar, waar nu de discotheek is.

De buurtvereniging besteedt veel aandacht aan lief en leed op de buurt. Ook worden er verschillende activiteiten georganiseerd, zoals Nieuwjaarsstamppotbuffet, fietstocht, barbecue, kerststukjes maken en spelavonden.

Quatrebras wil nieuwbouw en een veilig kruispunt

“Als buurt willen we graag een aantrekkelijke leef- en werkomgeving hebben.” Om die reden wordt er regelmatig zwerfafval gezocht. Door de aanleg van de Centrale As is er een aantal woningen en bedrijven verdwenen. De buurt zou graag zien dat dit door middel van nieuwbouw gecompenseerd wordt.

Ten gevolge van de aanleg van de Centrale As moet het huidige kruispunt aangepast worden. De bewoners hebben duidelijk aangegeven dat veiligheid, voor alle verkeer, boven alles gaat. En dat Quatrebras niet opnieuw, zoals het vroeger een tijdlang was, het beruchtste kruispunt van Friesland wordt.