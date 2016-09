Burgum: kapper Hoekstra honderd jaar

Loco-burgemeester Geerling Schippers feliciteert Jan Hoekstra met zijn honderdste verjaardag. Foto: Klaas Rozema

Felicitaties van ‘loco’ Geerling Schippers

Kapper Hoekstra honderd jaar

BURGUM – De vlaggen hingen gisteren uit in de J.D. de Vriesstraat in Burgum: oud-kapper Jan Hoekstra werd honderd jaar.

“Ik hie noait tocht dat ik sa âld wurde soe”, zegt Hoekstra, terwijl hij in bed ligt bij het raam, met zicht op het erf aan de achterkant.

Hij is al enkele jaren bedlegerig. ‘s Ochtends helpt familie hem met eten en drinken, de rest van de dag komt er iemand op gezette tijden van de thuiszorg. “De dagen binne sa wol lang”, vindt Hoekstra.

Hij werd geboren op een boerderijtje tussen Tytsjerk en Suwâld, als zoon van Frans Hoekstra en Antje van der Kooi, maar na een half jaar verhuisde het gezin naar Burgum. Hier heeft Hoekstra sindsdien gewoond.

In 1930 (14 jaar oud) begon hij als ‘kappersfeint’ bij Van der Wal aan de Lageweg in Burgum. Hij verdiende een gulden per week, dat ging jaarlijks met een gulden per week omhoog.

Hij trouwde met Aaltje van der Boon (overleden in 1995). Ze kregen vier kinderen: drie zoons en een dochter (overleden in 1965).

Nog voor de Tweede Wereldoorlog begon Hoekstra voor zichzelf. Twee zoons werden ook kapper en nu zijn twee ‘pakesizzers’ kapper in Burgum. Er zijn acht kleinkinderen en acht achterkleinkinderen.