Kinderen uit het AZC liepen voorop in de demonstratie naar het gemeentehuis in Burgum. Foto: Klaas Rozema

Demonstratie na arrestatie asielzoeker (25)

Afghaan gewond met heli afgevoerd

BURGUM – Bij de arrestatie door de Dienst Terugkeer en Vertrek (DTV) en de vreemdelingenpolitie van een Afghaanse asielzoeker (25), zijn vrouw en hun baby is de man vrijdagochtend van een trap gevallen en gewond geraakt.

Door Gerrit van der Meer

Voor de zekerheid is hij met een traumahelikopter naar het MCL in Leeuwarden gebracht. Vandaar deed hij later die dag een ontsnappingspoging, maar hij werd snel teruggevonden en zit nu in een GGZ-instelling.

Medebewoners van het AZC dachten dat de man was overleden na gebruik door de politie van een stroomstootwapen. Dit leidde tot heftige emoties en een demonstratie naar het gemeentehuis in Burgum. “Wij willen blijven”, “asielzoekers zijn ook mensen”, riepen vooral circa tien aanwezige kinderen in de basisschoolleeftijd.

Burgmeester Wilma Mansveld van Tytsjerksteradiel wist de mensen na drie kwartier te kalmeren met de informatie dat het slachtoffer niet was overleden, maar was opgenomen in het ziekenhuis en dat het (fysiek) redelijk goed met hem ging. Volgens Mansveld waren de moeder en de baby naar een azc in Emmen gebracht.

De burgemeester bracht maandagochtend een (al gepland) werkbezoek aan het azc. Daar werd haar een brief voorgelezen namens verontruste bewoners. Ze verklaarde met nadruk ook hun burgemeester te zijn, “want u bent ook bewoners van deze gemeente.”

Hevige emoties bij kinderen en volwassenen

Volgens de demonstranten worden vaker asielzoekers ‘s ochtends vroeg van hun bed gehaald en afgevoerd. “Jullie zijn dieren”, was volgens één van hen een scheldwoord dat bij zulke uitzetarrestaties wel wordt gezegd.

Burgemeester Mansveld sprak vrijdagmiddag met enkele verslaggevers. Ze zei geschrokken te zijn, maar wees er ook op, dat de verantwoordelijkheid voor uitzettingen ligt bij Dienst Terugkeer en Vertrek, onderdeel van Veiligheid en Justitie.

De raadsfracties van ChristenUnie en GrienLinks hebben in vragen aan b. en w. hun verontrusting uitgesproken over de de arrestatie.