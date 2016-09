Een cruciaal moment in de wedstrijd. Joop Pijnacker van VV Buitenpost passeert keeper Richard Strijker van Drachtster Boys, maar de bal gaat via de paal naast. Foto: Klaas Rozema

Drachtster Boys heeft weer kleur op de wangen

DRACHTEN – Drachtster Boys heeft na twee competitiewedstrijden de maximale winst binnen. De degradant van vorig seizoen heeft daarmee meteen haar kandidatuur gesteld voor een topklassering in de eerste klasse van het zaterdagvoetbal. VV Buitenpost werd zaterdag met 4-1 opzij gezet.

Door Jelle Jeensma

Het spel van Drachtster Boys was zaterdag veel beter en gevarieerder dan vorig seizoen, toen de meeste wedstrijden in de hoofdklasse kansloos werden verloren en scoren een groot probleem was. Op een lager niveau krijgt Drachtster Boys meer ruimte voor creatieve aanvalspatronen. Drachtster Boys drong Buitenpost een hoog tempo op, combineerde snel en effectief en had, vooral in de eerste helft, het beste van het spel. Buitenpost speelde bepaald geen slechte wedstrijd, maar het betere voetbal en de hogere handelingssnelheid waren ongetwijfeld van de technisch vaardige Drachtsters.

Middenvelder Said Hassan had met zijn assists en een treffer een groot aandeel in de overwinning van Drachtster Boys. Jordy Kailie, vaak ongrijpbaar voor zijn tegenstander en steeds in beweging, maakte zijn basisplaats waar met individuele acties en een doelpunt. De ervaren verdediger Paul Bergtop, die overkwam van Flevo Boys, is een aanwinst. Hij lijdt zelden balverlies en is verdedigend en opbouwend sterk. Ze waren de meest opvallende spelers bij de thuisclub.

Teveel ontzag voor de tegenstander

Trainer-coach René van der Weij van Buitenpost erkende dat zijn ploeg een lesje in effectiviteit had gekregen. “We hadden teveel ontzag voor deze tegenstander en maakten verkeerde keuzes. Van die fouten moeten we leren. In de tweede helft hebben we geprobeerd terug te komen, maar het was niet genoeg. Drachtster Boys heeft terecht gewonnen, de 4-1 was wel geflatteerd”. BCV uit Burgum is de eerstvolgende tegenstander van Buitenpost. “Die wedstrijd willen we winnen, maar dan zullen we alles moeten geven. Negentig procent inzet is niet genoeg”, zegt Van der Weij.

Drachtster Boys creëerde in de eerste helft de meeste kansen. Na twintig minuten scoorde Aziz Geyik koppend 1-0. Buitenpost kroop zo nu en dan uit de schulp. Spits Joop Pijnacker had 1-1 moeten scoren toen de verdediging van Drachtster Boys even openlag. Hij dook alleen voor keeper Richard Strijker op, maar schoot de bal naast. Voor rust nam Drachtster Boys meer afstand. Een schitterende crosspass van middenvelder Said Hassan bereikte Jordy Kailie, die alle vrijheid genoot en de bal goed inschoot: 2-0.

Na rust was Drachtster Boys minder dominant en had Buitenpost meer initiatief. Buitenpost voetbalde meestal op de helft van de tegenstander en er ontstonden verschillende kansen. De beste mogelijkheid was voor invaller Jorrit Terpstra. Het doelpunt wilde niet vallen. Buitenpost kreeg een kwartier voor tijd voor tijd toch de aansluitingstreffer waarop het hoopte. Daarvoor had het wel een dood moment nodig. Keeper Richard Strijker moest capituleren na een vrije trap van Joop Pijnacker, die verder een vrij anonieme wedstrijd speelde.

Spelers hebben meer zelfvertrouwen

De gelijkmaker kwam er niet, want Drachtster Boys maakte het karwei af. Invaller Kevin Bakels scoorde 3-1. Said Hassan bepaalde met een droog afstandsschot de eindstand op 4-1. Hassan keerde terug bij Drachtster Boys na een seizoen bij de beloften van SC Cambuur. Een basisplaats had hij niet in Leeuwarden. “Toen heb ik de keuze gemaakt terug te gaan naar Drachtster Boys. De club heeft de deur altijd voor mij open gehouden”, zegt Hassan.

In vergelijking met vorig seizoen is het niveau van de selectie hoger geworden, vindt de middenvelder. “De spelers hebben meer zelfvertrouwen, willen de bal hebben en durven acties te maken. Dit kan een mooi seizoen worden voor ons. We hebben nu twee sterke tegenstanders gehad en twee keer gewonnen.” Zaterdag speelt Drachtster Boys de uitwedstrijd tegen Winsum.