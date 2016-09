Wethouder Marja Krans op het Raadhuisplein in Drachten, naast een banner van het Groen Stadsfestival en duurzame auto’s van de gemeente. Foto: Klaas Rozema

Festival Drachten wordt groen en gezellig

DRACHTEN – Zaterdag 17 september vindt het Groen Stadsfestival Smallingerland plaats.

Op het Raadhuisplein is een duurzame markt. Op het Museumplein en bij het Carillon zijn tal van activiteiten voor volwassenen en kinderen.

Tijdens het evenement onder het thema; ‘Drachten… wil je duurzaam maken’ worden bezoekers van 10.00 tot 16.30 uur geïnformeerd over producten en diensten die het leven plezieriger en duurzamer maken. De duurzame markt brengt inwoners in contact met duurzame bedrijven en initiatieven uit de gemeente. Smallingerlandse bedrijven en organisaties hebben meer dan zeventig kramen en presentaties.

Interactief voor jong en oud

Er is een grote variëteit aan onderwerpen; van biologische voeding tot woningisolatie en van zonnepanelen tot groente uit eigen tuin. Veel verschillende activiteiten maken de markt voor jong en oud inspirerend en aantrekkelijk met onder andere workshops, muziek en entertainment. Ook Museum Dr8888 en de Bibliotheek Drachten doen mee met leuke workshops en tentoonstellingen.

Tijdens het Groen Stadsfestival presenteert de Gemeente Smallingerland diverse duurzame onderwerpen waar de gemeente zich mee bezighoudt. Het Groen Stadsfestival Smallingerland is een initiatief van de gemeente Smallingerland. De organisatie van het evenement ligt in handen van organisatiebureau Good!

Duurzaam Smallingerland

“Duurzaamheid zit in onze genen: het raakt aan alles! Smallingerland pakt de handschoen dan ook op, in gezamenlijkheid: inwoners, bedrijfsleven, instellingen, vrijwilligers en politiek. Iedereen heeft wat te bieden en kan elkaar inspirereren”, zegt wethouder Marja Krans uitnodigend over dit initiatief waarin duurzaamheid centraal staat.