Media-adviseur Ciska Eenshuistra, werkzaam bij Actief Media, zit samen met haar gezin in de auto die de gezinsleden samen versierden. Helemaal achterin dochter Ypie, daarnaast dochter Grietje, vooraan in het midden zoon Bauke Jan, daarnaast zoon Oetsen en voorin Thijs en Ciska. Foto: Klaas Rozema

Het dak gaat eraf bij Ciska van Actief

KOLLUMERZWAAG – Maanden van voorbereiding gingen eraan vooraf. Afgelopen donderdag presenteerden inwoners van Kollumerzwaag en Veenklooster met trots hun versierde voertuig in het kader van het dorpsfeest.

Het kon in letterlijke zin een puzzeltocht worden genoemd, de ritjes van het gezin Van der Veen-Eenshuistra. Samen met 55 andere wagens en tientallen fietsen maakte de met puzzelstukjes beplakte auto deel uit van de grootste optocht van Noordoost-Fryslân. “Want sa meist it wol neame!”, zegt Ciska Eenshuistra enthousiast. Ze is media-adviseur bij Actief Media en trof fotograaf Klaas Rozema ter plaatse.

Het dorpsfeest van Kollumerzwaag en Veenklooster wordt om het jaar gehouden, en elke keer zijn Ciska en haar gezin van de partij. “De earste kear dat wy meidiene koe dochter Grietje krekt sitte, foar op ‘e fyts. Wy hawwe twa kear mei fersierde fytsen meidien, ien kear mei in wein, ien kear mei hynder-en-wein en no dus mei in auto.” De auto haalde ze van de sloop, een vriend zaagde het dak eraf. Bij moeder in de schuur vond Ciska dozen vol oude puzzels, en het idee van een auto, kleding en parasol vol puzzelstukjes was geboren. “Der sit yn totaal wol mear as in ‘fulltime’ wurkwike oan wurk yn”, zegt ze.

De avond voorafgaand aan de optocht wilde de auto ineens niet meer rijden. “De akku wie stikken. Ik haw echt hast stien te janken. Gelokkich krigen wy ‘m noch oan ‘e praat troch earst te triuwen. Sa binne wy ek de optocht yngien.” Die voerde behalve door de eigen dorpen ook langs woonzorgcentrum Brugchelencamp in De Westereen. “Dêr wenje in soad âld-ynwenners fan Kollumers­weach”, weet Ciska. “Prachtich, al dy âld­sjes bûten op it terras. En sy fûnen it geweldich.” ‘s Avonds werden er nog vier grote rondes gereden door Kollumerzwaag.

Helaas voor Ciska en haar gezin viel haar creatie niet in de prijzen. Maar de puzzelauto viel wel enorm in de smaak. “It publyk fûn it fantastysk.”