Klanten maken kennis met Jaap en Nelly Wolters in supermarkt Plus Wolters in Burgum. Foto: Klaas Rozema

Jaap en Nelly Wolters zijn de nieuwe eigenaren van supermarkt Plus in Burgum

“Een eigen supermarkt in Burgum beginnen was onze droom”

Naam: Jaap en Nelly Wolters

Werkzaam bij: Plus Wolters

Functie binnen het bedrijf: Ondernemers

Wat zijn jullie belangrijkste activiteiten binnen het bedrijf?

Onze klanten zoveel mogelijk service bieden als ze hun boodschappen bij ons doen. Daarbij werken we continu aan de verbetering en uitbreiding van ons gehele assortiment. En dat alles uiteraard tegen een goede prijs! Ons gezamenlijk doel is een duurzame bedrijfsvoering waarbij de klant centraal staat en de focus ligt op goed eten, voor iedereen elke dag.

Waar zijn jullie trots op?

Wij zijn trots op de fijne supermarkt waar we elke dag weer in mogen werken. Trots op de medewerkers die elke dag weer de klanten op een zo goed mogelijke manier willen helpen. En natuurlijk zijn we ook blij en trots met onze klanten die elke dag weer opnieuw besluiten hun boodschappen zo verantwoord en voordelig mogelijk bij ons te kopen.

Wat is momenteel jullie grootste uitdaging?

De grootste uitdaging is om het elke dag weer beter te doen dan de dag ervoor.

Als alles mogelijk was, wat zou dan jullie grootste droom zijn? Wilt u daar iets over vertellen?

Onze grootste droom was om een eigen supermarkt te starten en het liefst in Burgum. Beide dromen zijn vorige week uitgekomen! Het is straks weer tijd om aan een nieuwe droom te gaan nadenken. Als het zover is, laten we u dit zo snel mogelijk weten!