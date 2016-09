Jacob Folkerts (33) ingezegend als opvolger van Orlando Bottenbley

Bethel-kerk loopt driemaal vol op één zondag

DRACHTEN – Met een ‘Surinaamse brassa’ (omhelzing) heeft dominee Orlando Bottenbley zijn opvolger Jacob Folkerts (33) zondagochtend verwelkomd tijdens de inzegeningsdienst in de Bethel-kerk in Drachten.

Door Gerrit van der Meer

De inzegeningsdienst duurde bijna twee uur. Zoals gebruikelijk in de Bethel-kerk is er veel gezongen en gemusiceerd, en ook veel gebeden. De kern van de dienst betrof de inzegening van het echtpaar Folkerts door de Raad van Oudsten.

“Dat beloof ik van harte”

Bottenbley vroeg Folkerts eerst een aantal punten uit een verklaring te beloven, namelijk, “te geloven en te verkondigen dat de Bijbel onfeilbaar en historisch betrouwbaar is, dat Jezus Christus de enige weg is om te volgen voor degenen die behouden en gered willen worden, deze boodschap helder, duidelijk en begrijpelijk te verkondigen, dat je deze opdracht als voorganger van de Bethel-kerk op je neemt, geroepen door de Heilige Geest die je van Texel naar Drachten brengt, dus niet door je eigen gedachten en gevoelens, dat je het Woord van God verkondigt en dat je geheimhouding betracht van alles wat je in vertrouwen wordt verteld.” Folkerts: “Dat beloof ik van harte.” Ook z’n echtgenote Leonie deed een belofte: “Jacob van harte terzijde te staan, met hart en ziel, en geheimhouding te betrachten van wat jullie wordt toevertrouwd”. Beiden kregen een hartelijk applaus van de kerkgangers.

Daarna volgde de officiële inzegening door de Raad van Oudsten: het echtpaar Folkerts geknield op het podium, de Raad van Oudsten achter en rondom hen. Meteen daarna werden ook de drie kinderen van het echtpaar Folkerts op het podium geroepen en werd Gods zegen gevraagd.

Bottenbley wees op het ‘DNA’ van Folkerts: hij treedt “in de voetsporen” van twee opa’s en “staat op hun schouders”: beiden waren lid van de Raad van Oudsten van de Drachtster Bethel-kerk, één van hen was er ook voorganger. “Ik heb ze beiden niet gekend, maar het voelt wel als bijzonder”, zei Folkerts.

Bottenbley vroeg ‘de gemeente’ om het gezin Folkerts “tijd en ruimte” te geven om thuis te worden in de gemeente. “Ik zal als een tijger waken over dit gezin!” zei hij.