Er wordt in Drogeham hard gewerkt om de praalwagens op tijd klaar te krijgen. De tenten waarin ze worden gebouwd zijn maar net groot genoeg voor de wagens. Foto: Klaas Rozema

Oei, krijgen ze het wel af voor vrijdag?

DROGEHAM – In de loop der jaren is de Gondelvaart op Wielen in Drogeham uitgegroeid tot een bloemenevenement dat zijn weerga niet kent. Het dorp is trots op het 47e Hamster Bloemencorso.

Vrijdag 23 en zaterdag 24 september worden zo’n 18.000 belangstellenden verwacht. De ‘afvaart’ is beide avonden om 20.30 uur, de toegangsprijs is € 5,- en kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis meekijken. Ook het parkeren is gratis.

De Gondelvaart op Wielen is een prachtig schouwspel van indrukwekkende creaties met technische hoogstandjes, muziek en figuratie. De miljoen dahlia’s die de dorpsgenoten vanaf vandaag in hun wagens verwerken, leveren tijdens de optocht een kleurrijk beeld.

De teams helpen elkaar om alles op tijd af te krijgen

Er komt heel wat vakmanschap kijken bij het bouwen van een corsowagen. Lassen, naaien, geduld en creativiteit maken het eindresultaat tot wat het is. De tien bouwteams kozen voor thema’s zoals ‘Ik hou van Holland’, ‘De Flintstones’, ‘James Bond’, ‘Las Vegas’ en bijvoorbeeld ‘Carnaval van Venetië’.

De laatste wagen is van buurtvereniging De Buorren, bestaand uit zo’n veertig gezinnen. Hun project bleek zo omvangrijk, dat ze letterlijk handen te kort kwamen. Afgelopen week schoten dorpsgenoten van teams die de casco’s van hun wagen wel al gereed hadden te hulp. Met man en macht is gewerkt om ook aan het ijzeren frame van De Buorren schuim te naaien waarin vervolgens de bloemen worden gestoken.”

Veel meer dan een dahliaparade

Bezoekers komen niet alleen voor de dahliaparade. Ook muziek, straattheater en allerlei vormen van vermaak maken de twee Corsodagen onvergetelijk. (www.gondelvaartopwielendrogeham.nl)