De organisatie bij een ‘FRAM-bushalte’, met v.l.n.r.: Mirjam Kooi, Miriam Meijer, Geesje Duursma en Marjon de Vries. Op 1 oktober brengt een oude FRAM-bus de bezoekers en de koren van het centrum naar de ‘Burgum’-halte aan de handelsroute. Foto: Klaas Rozema

Op 1 oktober staat Burgum centraal aan de As

BURGUM – Burgum zal prominent aanwezig zijn aan de negen kilometer lange handelsroute Foarút oer de As mei de Handel die op 1 oktober wordt georganiseerd.

Aan het begin van de route zal Burgum worden vertegenwoordigd op het ‘Burgumpleintje’. Bezoekers kunnen hier terecht voor koffie en huisgemaakte koekjes om zo kennis te kunnen maken met de gastvrijheid en gezelligheid die het dorp biedt.

Omdat op dezelfde dag ook het Korenfestival wordt gehouden is ervoor gekozen beide evenementen met elkaar te verbinden. Vanaf 11.00 uur zal er elk uur een koor zingen aan de handelsroute. Koren en bezoekers worden met een oude FRAM-bus, die vroeger ook in deze regio reed, van het centrum naar de ‘Burgum’-halte aan de handelsroute gebracht, en andersom.

Bij de start van het Korenfestival, om half twee op het plein bij De Pleats, zullen de koren gezamenlijk het lied Burgum hat mear (tekst Atsje Lettinga, muziek Sander Stienstra)

ten gehore brengen. Voor iedereen die alvast wil oefenen zodat ze op 1 oktober uit volle borst mee kunnen zingen volgt hier het refrein:

Burgum is in wâld- en wetterdoarp

Burgum hat mear, altyd wat te dwaan

Warber, smûk, fan alles wat,

foar elkenien

Burgum hat mear

Kom der by

En doch mei

Fiel dy frij

De hele middag, tot half vijf, zullen diverse koren optreden in het centrum. Ook zal er steeds een koor bij het Burgumpleintje aan de handelsroute zingen.

En het feest stopt niet na 1 oktober: heel oktober is in Burgum een actiemaand. De ondernemers in het centrum hebben hiervoor diverse feestelijke acties bedacht.

Halverwege de maand is het alweer tijd voor het sprookjesachtige Mearkesfestival. Bereid je nu vast voor op de kostuumwedstrijd met het thema sprookjes, fantasy en verhalen, die op zaterdag 15 oktober wordt gehouden. De twee mooiste creaties winnen een fotoshoot.

Opgeven voor de catwalk kan via info@mearkesfestival.nl. Kijk voor meer informatie op www.mearkesfestival.nl.