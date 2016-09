Voor de vergadering werden de nieuwe folders bekeken. Zittend (v.l.n.r.): fysiotherapeut Amarins Wijma, oefentherapeut Hadewyck Appeldoorn, GZ-psycholoog Jolanda Reitsma. Staand (v.l.n.r.): ervaringsdeskundige Roelie Wiersma, revalidatiearts Maikei Siebrecht, ergotherapeut Luciënne van der Meer, huisarts Doeke Keizer, anesthesialoog Rian Plein en fysiotherapeut/psycholoog Paul van Wilgen. Foto: Klaas Rozema

Informatiedag moet het onderwerp onder de aandacht brengen

Een op de vijf mensen heeft een vorm van chronische pijn

DRACHTEN – Op 1 oktober wordt er een informatiedag gehouden over chronische pijn. Het symposium vindt ‘s morgens plaats in ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten en ‘s middags in de UMCG-dependance voor revalidatie in het Groningse Haren.

Door Marije Blacquière

Eén op de vijf mensen heeft een vorm van chronische pijn, zegt Doeke Keizer, huisarts in Harkema en mede-organisator van de informatiedag. “Dat wit hast net ien. En ek net dat it sa’n tweintich miljard euro op jierbasis kostet.” Maar nog erger: de mensen die het betreft, kunnen vaak geen goede diagnose krijgen en worden van het kastje naar de muur gestuurd. “Sy fiele harren wanhopich, net begrepen.”

Als voormalig arts bij het pijncentrum in Groningen weet Keizer dat het anders kan. “Dêr is in goede gearwurking tusken ferskillende partijen en dat wurket hiel goed.” Hij ontdekte dat die samenwerking ontbrak in de zogenoemde eerstelijnszorg, de zorg die niet door specialisten in ziekenhuizen plaatsvindt maar door bijvoorbeeld huisartsen.

Toen hij huisarts werd in Harkema, startte hij een samenwerking met andere partijen die iets kunnen betekenen als het gaat om pijn: fysiotherapeuten, psychologen en andere specialisten uit ziekenhuis Nij Smellinghe. Sinds een paar jaar kunnen zijn cliënten verschillende afspraken achter elkaar aan hebben met deze verschillende hulpverleners. “It is sels sa dat wy geregeld ferwizings krije fanút de twaddelijnssoarch, de spesjalisten dus, nei ús ta. Dat is meastal oars­om.”

Door het initiatief van Keizer zijn er ook minder verwijzingen naar specialisten nodig. Toch moet er nog veel gebeuren als het gaat om chronische pijn, vindt Keizer. Vooral als het gaat om oplossingen voor de cliënten en om begrip. Volgens de organisatoren van het symposium is pijn “de meest voorkomende en tegelijk de minst begrepen klacht”.

Een informatiedag is daarom erg welkom, vonden de organisatoren: de Stichting Pijn-Hoop, het UMCG Centrum voor Revalidatie, Transcare-pijn, Netwerk Chronische Pijn en ziekenhuis Nij Smellinghe. “Net allinnich om ynformaasje te jaan, mar ek omdat wy graach hearre wolle wat immen mei groa­nyske pine of immen út syn of har omjouwing fynt dat der ferbettere wurde kin yn de soarch hjirfoar”, zegt Keizer.

“Wa’t komme wol, moat der fluch by wêze

De huisarts, woonachtig in Eastermar, is erg betrokken. “It ûnderwerp hat myn hert”, zegt Keizer, die tevens op het onderwerp promoveerde. “Ik hâld my der bot mei dwaande. It is hiel akelich ast lêst hast fan groanyske pine.”

Iedereen is welkom op het symposium, na aanmelding via www.pijnnoordnederland.nl. Op het aanmedlingsformulier kunt u tevens aangeven op welke locatie u het programma wilt volgen en met hoeveel mensen u komt. Inschrijving is op volgorde van aanmelding en het aantal plaatsen is beperkt. Keizer: “Wa’t komme wol, moat der fluch by wêze.”