Drachtster bedrijf opent een eigen floatingcentrum

Revis maakt en plaatst zwembaden, en nu ook floatingcabines

Naam: René de Vries

Leeftijd: 42

Gezinssituatie: getrouwd, 2 kinderen, jongens van 10 en 13 jaar oud.

Werkzaam bij: Revis Zwembaden

Functie binnen het bedrijf: eigenaar/directeur

Wat zijn jullie belangrijkste activiteiten binnen het bedrijf?

Het in eigen fabriek produceren van zwembaden en het plaatsen en monteren daarvan in binnen en buitenland: Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Curacao en Bonaire.

Waar zijn jullie trots op?

Dat we alles op maat en in eigen beheer kunnen maken. Wij bouwen sinds kort ook floatmachines voor therapie, wellness en sportaccomodaties. Dat is echt iets nieuws. We zijn nu bezig om floatingcabines te bouwen voor een schoonheidssalon in Assen, die 1 oktober geopend zal worden. Mooi is dat wij volledig werken met pure magnesium, en dus niet met magnesiumsulfaat of Epson-zout, zoals veel wordt gebruikt.

Wij gaan straks ook in Drachten een centrum beginnen waar gefloat kan worden. In november beginnen wij met de bouw hiervan bij ons bedrijf aan het Helmhout. Aanvankelijk was het idee om een showroom te bouwen, zodat onze klanten kunnen zien hoe wij de floatingruimtes kunnen bouwen en aanpassen. Maar dan kun je dat ook net zo goed gewoon gaan gebruiken! Je komt binnen in een relaxruimte, kan een bakje thee drinken, omkleden, douchen en dan een poosje floaten.

Wat is momenteel jullie grootste uitdaging?

Het verbeteren van de productie zodat het lichter wordt voor het personeel. Op die manier proberen we meer rendement te halen. We willen meer gaan werken met mallen en heftrucs. Ergonomischer.

Als alles mogelijk was, wat zou dan jullie grootste droom zijn? Wilt u daar iets over vertellen?

We zouden wel graag meer grotere projecten willen maken voor campings/hotels en sportcomplexen. We doen dit al wel, maar zouden hier wel in willen groeien (ons product leent zich hier goed voor omdat we bijna elk denkbaar formaat zwembad kunnen maken).

Wat staat er nog in de weg om die droom te laten uitkomen? Heeft u ook een idee voor een oplossing?

We moeten misschien ons iets meer laten zien op vakbeurzen voor recreatie.