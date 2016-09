Jentje Tjepkema van VV Harkema-Opeinde, maker van de 0-1 en de 0-4, in duel met Gerbrand Waaksma (links) van SC Kootstertille. Foto: Klaas Rozema

SC Kootstertille kansloos tegen Harkema-Opeinde

KOOTSTERTILLE – De eerste tien minuten kon SC Kootstertille nog enigszins meekomen, maar het vervolg was een ongelijke strijd. Het meer uitgebalanceerde Harkema Opeinde was op alle fronten de betere en won de burenstrijd meer dan verdiend met de alleszeggende cijfers 5-1.

Het eerste wapenfeit was voor de thuisclub, maar Jouke Waaksma Bzn schoot recht in handen van doelman André de Graaf. Harkema Opeinde stelde daar een kopbal van Chris Hoeksma tegenover die naast het doel verdween. Na een kwartier spelen schoot Wytze Couperus de bal uit een vrije schop hard op de vuisten van Tille­doelman Albert Jan Merkus, maar een minuut later was het voor de bezoekers toch raak. De Tilster defensie anticipeerde veel te laat op een vrije schop waardoor Jentje Tjepkema de bal bij de tweede paal tegendraads verlengde en tot treffer promoveerde: 0-1.

Wedstrijd in het slot

Tom van der Veen had voor SC Kootstertille mooie dingen kunnen doen, maar hij schoof het speeltuig in kansrijke positie naast het gastendoel. Even later kwam Harkema Opeinde aan haar tweede treffer en opnieuw uit een dood spelmoment. De Tilster verdediging stond apathisch te kijken hoe Chris Hoeksma kinderlijk eenvoudig de vrije schop winnend verlengde en de wedstrijd met een 0-2 tussenstand feitelijk in het slot gooide. De lat voorkwam in de slotminuut nog een derde treffer voor de gasten na de inzet uit stand van Hille Postma.

Albert Jan Merkus voorkwam luttele minuten na de thee stijlvol een treffer van Hille Postma en een kwartier na rust was Harkema Opeinde slordig in de afwerking na een fraai opgezette aanval.

Enkele minuten later kwamen de gasten wel tot scoren en opnieuw vormde een vrije schop de inleiding. Wietze Couperus tekende daaruit voor 0-3. Jentje Tjepkema profiteerde twee minuten later van mistasten bij doelman Albert Jan Merkus en bracht de tussenstand op 0-4. Jouke Waaksma Bzn leek daarna tegen te scoren, maar knikte het speeltuig uit de prima aangesneden voorzet van Wopke Hoekstra rakelings voorlangs.

Kootstertille redt eer

Toch zou SC Kootstertille de spreekwoordelijke eer redden en was het invaller Wilco van de Heide die de bal schitterend in de verste hoek deponeerde; 1-4. In de slotminuten wist Harkema Opeinde de score weer uit te breiden, toen Kevin Hoeksma de bal uit een puntgave voorzet bij de tweede paal uitstekend afrondde: 1-5. Een zesde treffer had de bezoekers ook niet misstaan, maar Fokko Spinder kwam in blessuretijd niet verder dan een bal voorlangs. Een pijnlijke nederlaag voor SC Kootstertille, dat op alle fronten tekort kwam tegen een uitstekend en beter uitgebalanceerd Harkema Opeinde.