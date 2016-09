De sneupzolder van Anny Hoekema (rechts) maakt deel uit van de Winkeltjesroute. Links Liesbeth Feitsma, mede-organisator van ‘Kunst in de kerk’. De sneupzolder ligt tegenover de kerk in Hiaure, waar werk van Hannie Damen en Marlies Dijkhuizen wordt geëxposeerd. Foto: Klaas Rozema

Schilderkunst en fotografie in de Kerk te Hiaure

HIAURE – Op zaterdag 24 september is ‘Kunst in de Kerk’ in Hiaure het domein van een schilder en fotografe. De gehele dag is de kerk vrij toegankelijk voor bezoekers om de geëxposeerde werken van Hannie Damen en Marlies Dijkhuizen te bekijken en te kopen.

Kunst in de Kerk is onderdeel van de Noord-Friese Winkeltjesroute. Elke laatste zaterdag van de maand is het winkeltjesroute. Download de routekaart op www.noordfriesewinkeltjesroute.nl.

Daarbij sluit deze expositie in de kerk aan.

Kunst en Noord-Friese Winkeltjesroute

Gelaagde portretten

Hannie Damen is beeldend kunstenaar en schildert voornamelijk portretten. Voor Damen is het belangrijk dat het wezen van de geportretteerde zichtbaar wordt. Dit betekent dat het portret een diepere laag moet bevatten; een blik in de ogen of een bepaalde gelaatstrek. Voor Damen is een portret geslaagd als het is gelukt er een diepere laag in aan te brengen. Damen werkt het liefst met aquarelverf, aquarelkrijt of houtskool.

Marlies Dijkhuizen

De foto’s die in de kerk hangen zijn van de hand van Marlies Dijkhuizen. Dijkhuizen is al vanaf jonge leeftijd geïnspireerd door de natuur en kunst. Deze twee elementen brengt ze samen in haar fotografie.

Voor Dijkhuizen is fotografie emotie, en dit probeert ze in al haar werken naar voren te laten komen. “Om emotie te laten doorklinken in mijn foto’s, bewerk ik ze naar eigen inzicht en creativiteit”, aldus Dijkhuizen.

Door meerdere kunstenaars tegelijk te laten exposeren in het kerkje, wordt elke maand voor een verrassende expositie gezorgd. September is de laatste maand waarin het kerkje in Hiaure bemand wordt door kunstenaars. Deze expositie is exclusief en alleen op de laatste zaterdag van september te bezichtigen.