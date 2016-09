Marco en Karel verzorgen de openingstreffer van de Culturele Commissie: de Burgumer stappers-reünie, op 8 oktober. Foto: Klaas Rozema

Seizoen Culturele Commissie barst los

BURGUM – Het nieuwe seizoen van Culturele Commissie ‘Cultuur in De Pleats’ gaat van start. Er is een nieuwsgierig makend programma.

Het eerste programmaonderdeel is direct anders dan anders: zaterdag 8 oktober bijten twee oud-dj’s de spits af: Marco Venema en Karel Dikkens uit Burgum zorgen voor een spetterende swingavond met muziek van toen. De woensdag meteen daarna staat de eerste theaterproductie op de rol: ‘Op alle fronten’ met Inez Timmer.

Een avondje uit dichtbij huis, dat is het doel van Culturele Commissie De Pleats in Burgum. Met grote gedrevenheid haalt het bestuur ieder jaar alles uit de kast om bijzondere voorstellingen naar Burgum te halen. “En daarin zijn we opnieuw geslaagd”, zegt voorzitter Piet Kuiper.

Burgumer stappers-reünie

Met de DJ’s uit It Pypke

Zaterdagavond 8 oktober zal de Burgumer stappers-reünie een spetterende openingstreffer zijn. De plaatselijke muziekhelden uit de jaren tachtig/negentig draaien opnieuw een avond lang hun favoriete hits. “Veel dj’s begonnen toentertijd hun ‘muziek-carrière’ in jeugdsoos It Pypke, zo ook Karel en ik”, vertelt Marco Venema uit Burgum. “Ik ben negen jaar dj geweest, onder andere in To Berch. Leuk om opnieuw plaats te nemen achter de draaitafel.“

Koor zingt live bij Inez Timmer

Hoe anders zal de avond zijn die Inez Timmer verzorgt, op 12 oktober, eveneens in een zaal van restaurant De Pleats. Inez Timmer toont facetten uit het leven van de controversiële Duitse zangeres Lale Andersen, geliefd tijdens de oorlogsjaren bij de Duitse frontsoldaten. Uniek aan de voorstelling in Burgum is dat een koor live liederen zingt voorafgaand aan dit theaterstuk. In dat stuk spelen ook piano en accordeon een rol.

Van Anneke Douma tot Tet Rozendal in De Pleats

Gevarieerd programma

De Culturele Commissie programmeert voor de kinderen in de herfstvakantie ‘Frets’. Verder staat op de agenda tot de winterstop: Anneke Douma, Peter Karstkarel, Syb van der Ploeg met Wiebe Kaspers, Pier21 met ‘Doek’ en Tet Rozendal met haar nieuwe voorstelling.

Zie www.cultuurindepleats.nl.