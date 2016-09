Akke Lanting (bibliotheek Burgum), Ronald Zijlstra (Oké-PC) en Elle Hoekstra (SeniorWeb). Foto: Actief Media

SeniorWeb werkt samen met bibliotheek en Oké-PC

BURGUM – Afgelopen voorjaar is een zelfstandig (leercentrum) SeniorWeb Burgum opgericht. Aanleiding was het opheffen van SeniorWeb Noordoost Friesland. SeniorWeb Burgum heeft samenwerking gezocht met twee lokale partijen: Bibliotheek Burgum en Oké-PC. Door deze samenwerking kan SeniorWeb Burgum de cursisten nog beter van dienst zijn.

Elle Hoekstra van SeniorWeb Burgum: “Op deze manier kunnen we elkaar versterken en onder de aandacht brengen. Wij maken voor onze klassikale cursussen gebruik van de ruimtes in de bibliotheek. En op 24 september houden we daar onze inschrijfochtend, van 11.00 tot 12.30 uur. Andersom maakt de bibliotheek voor haar (gratis) cursussen (Digisterker en Klik&Tik) gebruik van onze docenten. Oké-PC zorgt voor de benodigde apparatuur en SeniorWeb verwijst cursisten die een apparaat willen aanschaffen of technische problemen ondervinden door naar het computerbedrijf”.

Hoekstra: “Onze doelstelling is het zo breed mogelijk ondersteunen van mensen bij het gebruiken van hun computer, laptop, tablet en smartphone. De nadruk ligt hierbij steeds meer op Lesopmaat, dat wil zeggen dat cursussen worden afgestemd op persoonlijke behoeften van cursisten. Lesopmaat wordt bij de cursisten thuis gegeven. Ook verkennen we momenteel de mogelijkheden om cursussen op locatie (in de omliggende dorpen) te organiseren”.

Kijk voor actuele cursussen op www.seniorwebburgum.nl of loop eens binnen bij de bibliotheek voor informatie en inschrijfformulieren. Bellen kan ook: Appie de Zwart 0511-463750.