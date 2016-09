Een duel om de bal tussen Erwin Tabak van ‘t Fean’58 (in blauw-wit tenue) en Stefan Roffel van ONT, die de bal afschermt. Op de achtergrond Hendrik Mulder van ONT. Foto: Klaas Rozema

‘t Fean’58 medekoploper na winst op ONT: 1-3

OPEINDE – ’t Fean’58 uit Surhuisterveen speelde negentien seizoenen onafgebroken in de tweede klasse van het zaterdagvoetbal, maar moet na degradatie terug zien te keren naar dat niveau. De ploeg van trainer Yko de Boer speelde tegen mededegradant ONT een puike partij, maar vergat het verschil in kwaliteit uit te drukken in doelpunten. De 1-3 had hoger kunnen uitvallen tegen ONT, dat in de tweede helft knap terugkwam.

Door Jelle Jeensma

Het verschil tussen de beide ploegen zat zaterdag vooral in de slagvaardigheid en de creativiteit van de voorhoedes. De beide vleugelspitsen van ’t Fean’58, Gerard Dotinga en Erwin Tabak, twee twintigers, bezorgden de verdedigers van ONT handenvol werk en waren constant aanspeelbaar. Vooral Tabak was op dreef met snelle, op techniek uitgevoerde acties en verdediger Hendrik Mulder van ONT had tegen hem bepaald geen aangename middag.

Spits Joost Nieuwenhuis (34) is nog lang niet versleten en stond vaak op de goede plek, wat hij illustreerde met twee doelpunten. ONT werkte hard, maar was te onrustig, waardoor te vaak balverlies werd geleden en de aanvallen niet tot volle wasdom kwamen. De geblesseerde aanvaller Teake van der Hoek ontbrak op het wedstrijdformulier en dat was een aderlating. “Jammer, want hij had met zijn kracht en snelheid wat extra’s kunnen brengen in deze wedstrijd”, concludeerde trainer Uilke Damstra van ONT.

Wedstrijd snel beslist

Vooral in de eerste helft was ’t Fean’58 de dominante ploeg, met een goed spelend middenveld en veel dreiging in de aanval. ONT stelde er een afstandsschot van Hielke Knippels tegenover. Het eerste doelpunt viel halverwege de eerste helft. De verdediging van ONT kreeg de bal niet weg en Harm Vrij legde deze terug op Joost Nieuwenhuis. De routinier wist daarmee wel raad: 0-1.

Het tweede doelpunt dat vlak daarna viel was bijna identiek. Deze keer fungeerde Gerard Dotinga als aangever en was Nieuwenhuis opnieuw trefzeker: 0-2. ’t Fean’58 kreeg daarna nog verschillende mogelijkheden, maar een doelpunt leverden die niet op. Een afstandsschot van Dion Smits, met zijn snelheid en passeeracties soms gevaarlijk, was één van de spaarzame wapenfeiten van ONT.

’t Fean’58 bleef ook in de tweede helft de gevaarlijkste ploeg, maar de wedstrijd was wel gekanteld, want ONT knokte zich knap terug en kreeg ook kansen. Dennis Bakker bracht de spanning terug met een uithaal, die 1-2 betekende. ’t Fean’58 leek er even doorheen te zitten en had het geluk dat ONT de bal in het zijnet schoot. Na een snelle counter stelde ’t Fean’58 in de slotfase de drie punten veilig. Harm Vrij stelde Gerard Dotinga in de gelegenheid doelman Rory Bruinja van ONT voor de derde keer te passeren: 1-3.

“Die score was een magere afspiegeling van de krachtsverhoudingen, als we op 0-3 waren gekomen was de wedstrijd eerder beslist. Qua veldspel ben ik tevreden, maar we hadden meer doelpunten moeten maken”, zegt trainer Yko de Boer van ’t Fean’58.

Plek bij de eerste vijf

Trainer Uilke Damstra weet dat hij nog aan zijn ploeg moet sleutelen om het niveau van ONT omhoog te krijgen. “We lijden te gemakkelijk balverlies en zijn te onrustig. De spelers moeten beter leren nadenken en het voetbal kunnen lezen op niveau. Nu maken ze teveel fouten, die naïviteit moet verdwijnen. De omschakeling is ons grote verbeterpunt. In de tweede helft zijn we goed teruggekomen, we zaten er toch nog dichtbij.” De trainer zegt geen doelstellingen te hebben. Een plek bij de eerste vijf zou al mooi zijn. “We zijn nog maar net begonnen en leggen onszelf geen druk op.”

Zaterdag speelt ONT uit tegen VIOD Driesum. Die ploeg kwam zaterdag niet in actie omdat tegenstander VV Rottevalle de wedstrijd niet door liet gaan in verband met het overlijden van oprichter en erelid Eppie Wouda. ’t Fean’58 speelt thuis tegen Wykels Hallum.