Donderdag 22 september

BUITENPOST: Kom Erbij Festival, Week tegen Eenzaamheid, t/m 1 okt. www.itkoartling.nl

DE WESTEREEN: Vlooienmarkt, Evenementenhal, 11.00-17.00 u., www.deevenementenhal.nl

DOKKUM: Bewoners en buurtgenoten eten samen, met o.a. Bingo en Hollands buffet, Dongeraheem, vanaf 15.00 u. 0519-228989, receptiedongeraheem@pasana.nl

DRACHTEN: Vredeslezing PAX, Doopsgezinde kerk, Zuiderbuurt 26-28, 20.00 – 22.00 u.

EARNEWALD: Vaarexcursie door laagveenmoeras, Nationaal Park De Alde Feanen, 10.30 – 12.30 u. aanmelden tot 15.00 u. een dag van tevoren via bezoekerscentrum, 0511-539618, www.itfryskegea.nl

HURDEGARYP: Breicafé de Steek, It Maskelyn, 9.45 – 11.15 u.

Vrijdag 23 september

BUITENPOST: Family Factory Buitenpost e.o., De Muzykpleats, Egypte 16a, 16.00 – 18.00 u., www.muzykpleats.nl, ffbuitenpost@gmail.com

BURGUM: Klaverjassen 50+ Dienstencentrum, 13.30 u.

DAMWOUDE: Vredesvesper en wandeling, Doopsgezinde Gemeente, Doniaweg 34, 18.30 u. start wandeling, 19.30 u. start Vredesvesper

DOKKUM: Gospel Event Dokkum – GED’16, met hoofdact de band Lev, PKN Kerk de Fontein, Op de Keppels 3, 19.30 u. www.gospeleventdokkum.nl

DRACHTEN: Dressuur Driedaagse, Equi Drachten, Fries Congres en Paardencentrum, www.equidrachten.nl

DROGEHAM: Gondelvaart op Wielen, 20.30 u. www.gondelvaartopwielen.nl

GYTSJERK: Tomke fiert syn 20ste jierdei, foarlêzen, Bibliotheek, 15.30 – 16.00 u.

JISTRUM: Klaverjassen, Phoenix, 20.00 u.

KOLLUMERZWAAG: Eerste editie van MyKingRocks, De Trije Doarpen, 20.00 u.

ROTTEVALLE: AFGELAST: Gala-shantyavond.

SUMAR: Oud papier actie doarpsskoalle Sumar, routes en ophaaltijden als vanouds

Zaterdag 24 september

ALDTSJERK: Pianoconcert Katerina Konstantourou, Galerie Bloemrijk Vertrouwen, 15.00 u., www.gbv-artgallery.nl

BAKKEVEEN: Ontmoetingsmiddag voor MS-patiënten tot 40 jaar, Dundelle, 13.00 u. info Margreet Snijder 06-12339401 of friesland@msvereniging.nl

BEETSTERZWAAG: Dansavond voor singles en paren, De Buorskip, 20.00 u.

BURDAARD: Achmea Culpa mei Kredyt, MFC Het Spectrum, 20.00 u.

BURGUM: Vlooienmarkt, Action Factory, Burgumerdaam 28.

BURGUM: Ophalen oudpapier, org. Wetterwille, v.a. 9.00 u.

BURGUM: Vredesvesper, Kruiskerk, 19.00 u.

DE TRIEMEN: Triemster markt, met div. activiteiten, Migchelbrinkweg, 10.00 – 16.00 u.

DIVERSE PLAATSEN: Open Dag AZC’s, 12.00- 16.00 u.

DOKKUM: Dubbelconcert mannenkoor ‘Pro Rege’ en ‘Laudate Deum’, St. Martinuskerk, Markt 2, 20.00 u., www.mannenkoorprorege.nl

DRACHTEN: Shantyfestival, m.m.v. div. shantykoren, Centrum van Drachten, vanaf 12.00 u.

DRACHTEN: Grootkoor Friesland start nieuw project, Zuiderkerk, Burg. Wuiteweg, www.grootkoor.nl

DRACHTEN: Dressuur Driedaagse, Equi Drachten, Fries Congres en Paardencentrum, www.equidrachten.nl

DRACHTEN: Open werkplaats Jan Ketelaar, Tussendiepen 6, 13.00 – 17.00 u.

DRACHTEN: Aanbieden Vredesgebedsslinger, AZC, 12.00 – 12.30 u.

DROGEHAM: Gondelvaart op Wielen, 20.30 u. www.gondelvaartopwielen.nl

FEANWALDEN: Keltische muziek ‘Irish Treasures’ van Merain Trio, De Schierstins, 20.00 u., www.schierstins.nl

HOLWERD: Wandelexcursie Holwerterwestpolder, naast de kade van de veerboot, 14.00 – 16.30 u., www.itfryskegea.nl of 0512-381448

JORWERT: Iepenloftspul Jorwert 2016 speelt ‘Londen ’68’, www.iepenloftspuljorwert.nl

METSLAWIER: Burendag in de Skûle, kennismaking bewoners en buurtgenoten, De Skûle, 15.00 – 16.15 u.

NIJ BEETS: Workshop met thema ‘maken van een Natuurmonoprint’, start bij het Súdergemaal, 10.00-12.30 u.

NIJ BEETS: Open tuin, Prikkewei 28, 11.00 – 17.00 u., ook op afspraak 0512-461683

NIJ BEETS: Festival Smûk, langs het Polderhoofdkanaal, info@aepos.nl of info@wooncentrumsvdberg.nl

NIJEGA/DOKKUM: Sportevenement tussen Nijega en Dokkum, wandelingen van 10 en 15 km, hardlopen over 5, 10 en 21.1 km (halve marathon), ploegenrijdritten voor heren, dames en funklasse en een recreatief programma, voor deelname wordt inschrijfgeld gevraagd voor Stichting Leergeld in Noordoost Friesland, de Centrale As is de hele dag voor verkeer afgesloten, info via www.sportopdeas.nl

NOARDBURGUM: Cursusdag ‘Ontmoet jouw boom’, Krûdwiizer, 10.00 – 16.00 u., opgave info@krudwiizer.nl of 0511-475763

OENTSJERK: Schrijfcafé, Buurthuis BOB, Wynzerdyk 3, 10.00 – 11.15 u., www.sietskeboonstra.nl of 058-2563354

SUWALD: Raku workshop, met de bol als thema, Keramiektuin, Alde Miede 11, 16.00 u.

TERNAARD: Burendag, gezellig samen zijn van bewoners en buurtgenoten, Woonzorgcentrum Spiker, vanaf 10.00 u., 0519-574090 of greta.kingma@pasana.nl

TWIJZELERHEIDE: Burendagontbijt, Dorpshuis de Jister, 8.30 u., opgave voor 20 sept. via 0511-443776 of plaatselijkbelang@twijzelerheide.net

TWIJZELERHEIDE: Garage/tuin verkoop, Doarpsstrjitte , 10.00 – 15.00 u.

WALTERSWALD: Open tuin, Pieter Veenstra, Santhorst 3, 10.00-17.00 u.

Zondag 25 september

BUITENPOST: Themadienst ‘Sterk in God’, Het Lichtbaken, Marconistraat 5, 19.30 u., www.christengemeentebuitenpost.nl

BURGUM: Concert Luthers Bach Ensemble, Kruiskerk, 14.30 u.

DRACHTEN: Bijenmiddag, Kinderboerderij de Naturij, 13.30 u.

DRACHTEN: Dr’UITMARKT, presentatie nieuwe programmaboekje, Bibliotheek Drachten, 14.00 – 17.00 u.

DRACHTEN: Dressuur Driedaagse, Equi Drachten, Fries Congres en Paardencentrum, www.equidrachten.nl

DRACHTEN: Taizéviering, Karmelklooster, 19.00 u., www.faize.fr

GYTSJERK: Open Dag bij DOUTZ, Achterdyk 2, 10.00 – 17.00 u.

NIEUWEBILDTZIJL: Wandelexcursie Noarderleech, Kweldercentrum, Noard-Fryslan Bûtendyks, 13.30 – 16.30 u., www.itfryskegea.nl of 0512-381448

NIJ BEETS: Open tuin, Prikkewei 28, 11.00 – 17.00 u., ook op afspraak 0512-461683

NOARDBURGUM: The Young Christian Singers, thema ‘Who Cares?’, Baptisten Gemeente, 19.00 u.

NOARDBURGUM: Muzikamer Concert Dixie Doodle, Tjerkepaed 28, 15.00 u., contact@muzikamer.nl of 06-26923194/058-2125606

VEENKLOOSTER: Muziekmatinee, Fogelsangh State, www.fogelsanghstate.nl

WALTERSWALD: Sing-in met Wietse en Tineke, De Nije Warf, 19.30 u.

Maandag 26 september

BEETSTERZWAAG/OLTERTERP: Openingsavond div. cursussen Fries Leerhuis Olterterperkring, 20.00 u., www.olterterperkring.nl

DE WESTEREEN: Heeft u belangstelling naar de Bijbel en wilt u uitleg? Bel dan vrijblijvend en kosteloos naar tel. 06-50553373.

DRACHTEN: Noordelijke informatiedag, Nij Smellinghe, 9.30 u., www.pijnnoordnederland.nl

DRACHTEN: Opera Norma, live uitgezonden, De Bios, 20.15 u., www.biosdrachten.nl of 0512-543806

FEANWALDEN: Vrouwen van Nu, startavond met dorpsagent Lieuwe van Hijum, cursuspresentatie en inschrijving, Talma Hoeve, Johanneswâld 1, 19.30 u. www.vrouwenvannu.nl/feanwalden

Dinsdag 27 september

BUITENPOST/VEENKLOOSTER: Alpha-startavond, voormalig Landbouwmuseum, 18.30 u., www.alpha-cursus.nl

DRACHTEN: Repair Café Drachten, wijkcentrum De Kouwe, Vogelweide, 13.00-16.00 u., www.repaircafedrachten.nl

DRACHTEN: Jozua Herstel, voor wie gebed nodig heeft, Oosterstraat 35, 14.30 – 17.30 u.

DRACHTEN: SLAS, Frank Westerman, De Holdert, van Knobelsdorffplein 121, 19.45 u., www.slas.nl

DRACHTEN: Lezing NVVE bij Odd Fellows, Stationsweg 59, 20.00 u.,

LEEUWARDEN: Wolkomactiviteit Provinciale Waterstaat, in en voor Provinciehuis, 12.00 – 14.00 u.,

NIEUWEBILDTZIJL: Lezing over de natuur: Vogels, Kweldercentrum Noard-Fryslan Bûtendyks, 20.00 – 22.00 u., www.itfryskegea.nl of 0512-381448

Woensdag 28 september

BOORNBERGUM: 4 Daagse Wandelmarathon Wsv. WiK Drachten, 3e etappe, start Cafetaria De Bikker, www.wsv-wik.nl

BURGUM: Vrouwen van Nu, mevr. G. Duursma, De Pleats, 19.45 u.

DOKKUM: Koffieochtend voor vrouwen, spreekster is Gerry Velema, thema ‘Aangeraakt’, gemeentecentrum De Fontein, ingang Fuldastraat, 9.30 – 11.30 u. voor informatie 0519-241413

DRACHTEN: 4-Daagse Wandelmarathon, 10 km, starten tussen 13.00-14.00 u., inschrijving en start vinden plaats bij kinderboerderij De Naturij, Oude Slingeweg 4.

DRACHTEN: Poppekastspul Tomke en de Taartfûgel, Bibliotheek, 15.00 u.

GYTSJERK: Samuel is open, verkoop voor een goed doel., wo. 13.30-16.30 u., vr. 19.00-21.00 u. en za. 10.00-12.00 u. en 13.00-15.00 u.