KV Veenwouden in de aanval. KC Boelenslaan/It Fean (in rood/zwarte tenues) probeert die tevergeefs te onderbreken. In het midden (blauw-wit tenue) Anna Tadema van Veenwouden en links haar ploeggenote Marit Haisma. Foto: Klaas Rozema

Verliezend KV Veenwouden heeft kruit verschoten

BOELENSLAAN – Na de zinderende korfbalwedstrijd tegen Deinum die op maandag nipt werd gewonnen, volgde afgelopen zaterdag voor de korfballers van KV Veenwouden de wedstrijd tegen het combinatieteam van It Fean en Boelenslaan.

Beide ploegen openden de wedstrijd in Boelenslaan in een hoog tempo en waren in de eerste fase van de wedstrijd goed aan elkaar gewaagd. De score werd geopend door Veenwouden middels een afstandsschot van Marit Haisma. Binnen enkele minuten wist zij weer de korf te vinden en volgde een vakwissel.

Thuisploeg sterker in afronden kansen

De thuisploeg bleef echter knokken voor de aansluitende treffers. Bij een foutief geblokte doorbraak werd door de scheidsrechter naar de strafworpstip gewezen. Binnen enkele minuten volgde een raak schot van afstand en was het verschil weer teruggebracht naar nul doelpunten. Beide ploegen bleven vol vuur strijden voor de doelpunten en aan beide kanten volgden mooie acties.

Het massaal toegestroomde publiek werd een mooie eerste helft voorgeschoteld. De thuisploeg was iets scherper in het afronden van de kansen en wist iets vaker de aanvallen van Veenwouden te verstoren door op de ballijnen te spelen en daarmee ballen te onderscheppen. Vooral van afstand werden doelpunten gemaakt. Bij rust stond er een stand van 7-4 op het scorebord.

In de tweede helft van de wedstrijd wisten de gasten nog enigszins tegengas te geven. Waar maandag nog vele doelpunten van afstand door de korf gingen, was het beeld in deze wedstrijd vooral in de tweede helft totaal anders. Veenwouden raakte bij de aanvallen in de meeste gevallen de voorkant van de korf en de thuisploeg onderschepte in 9 van de 10 gevallen daarbij de bal. It Fean/Boelenslaan zette daarna de aanvallen veel slimmer op, afstandsschoten gingen vaak over de korf waarna er van achter de korf mooie acties volgden. Ook rondde de thuisploeg deze acties beter af, waardoor de voorsprong voorzichtig werd uitgebouwd.

Speldenprikjes Veenwouden

Veenwouden deelde nog wel enkele speldenprikjes uit, maar het kruit was kennelijk in het begin van de week verschoten bij de thuiswedstrijd tegen Deinum, waar verrassend genoeg met 20-19 van werd gewonnen in een zeer aantrekkelijke en spannende wedstrijd. It Fean/Boelenslaan ging in de tweede helft van de wedstrijd zaterdag in hetzelfde hoge tempo en met veel passie door. Dat gold ook voor Veenwouden, maar het vertrouwen was er uit en het kruit kennelijk verschoten. De eindstand was 18-8.

Doelpunten Veenwouden: Marit Haisma en Thiadmar Sijens beide 2, Agnes de Boer, Riemkje Keizer, Henk Moorlag en Simon Talsma allen 1.