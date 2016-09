Anneke Zijlstra, Lolkje van der Kooij en Maria Westra bereiden zich voor op de open dag. Foto: Klaas Rozema

Zaterdag 24 september: landelijke Open Dag van azc’s, van 12.00 tot 16.00 uur

VluchtelingenWerk azc Burgum: “Kom erbij”

De landelijke dag op het AZC, ook in Burgum, is een prachtige kans om een kijkje te komen nemen op het AZC. Voor het team van VluchtelingenWerk azc Burgum is het tevens een kans om zich te presenteren.

VluchtelingenWerk grijpt de gelegenheid aan om nieuwe vrijwilligers te werven, want dat is nodig.

Voorlichting van ervaren mensen

Zaterdag is hèt moment voor belangstellenden om met vrijwilligers te praten die al actief zijn. Wat boeit hen, welke uitdagingen komen ze tegen? Uiteraard zijn ook de beroepskrachten Lolkje van der Kooij en Anneke Zijlstra aanwezig. Zij sturen het team vrijwilligers aan en geven ondersteuning.

VluchtelingenWerk azc werft nieuwe vrijwiligers

Al vanaf het begin van het azc (Kerst ’93) is het team actief, door de jaren heen in wisselende samenstellingen, maar met als constante: mensen die zich willen inzetten voor een medemens die niet het geluk had om geboren te worden in een stabiel land. De wereld komt zoveel dichterbij in het azc, problemen krijgen een gezicht, een naam. Er gaat letterlijk en figuurlijk een wereld voor je open.

Je staat er niet alleen voor

Dit werk is teamwerk. Zonder de achterwacht van collega’s, de provinciale en en de landelijke organisaties kun je dit werk niet doen. Er zijn cursussen die je voorbereiden en bijhouden, er is een inwerkprogramma, onderlinge coaching. Er is aandacht voor de balans tussen afstand en betrokkenheid. Al vele stagiaires vonden hier een interessante plek om te leren. Sommigen vonden daarna zelfs een baan op dit gebied.

Geen gemakkelijk werk

Je wordt opgeleid om een aantal cliënten te begeleiden. Je verdiept je in hun dossiers en probeert hen zo goed mogelijk bij te staan. Je geeft voorlichting en bent tussenpersoon bij contact met een advocaat en diverse instanties.

Terugkeer veilig en waardig

In azc Burgum wonen vooral veel gezinnen die te horen hebben gekregen dat ze niet in Nederland mogen blijven. Zij moeten Nederland zelfstandig verlaten. Dat is na een vaak jarenlang verblijf hier verre van eenvoudig. Hoe veilig is de situatie in het land van herkomst nu? Zijn er banen? Hoe zal de familie reageren op de terugkeer?

Waar dit reëel is, steunt VluchtelingenWerk een cliënt die perspectief heeft op verblijf. Als terugkeer naar het land van herkomst aan de orde is, vindt VluchtelingenWerk dat deze veilig, waardig en met perspectief moet plaatsvinden.

Stel zelf je vraag aan een vluchteling via Mensenbieb

Graag begroet het team van VluchtelingenWerk azc Burgum belangstellenden zaterdag tussen 12.00 en 16.00 uur. Wat je altijd al aan een vluchteling had willen vragen kan dan ook door het project Mensenbieb.