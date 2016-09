Felicitaties voor Tine Holwerda (in het wit), nadat zij met een hijskraan de ‘eerste’ funderingsplaat heeft geplaatst op de vuilstort bij Gariperhoeke, tussen Sumar en Garyp. Foto: Klaas Rozema

Zonnepark Gariperhoeke in aanbouw

SUMAR – Het moet de komende weken niet te veel regenen. Dan kan de bouw van het grootste zonnepanelen-park (27.000 panelen, zes hectare) van Nederland forse vertraging oplopen.

Dat zei voorzitter Gjalt Benedictus van stichting Sinnegreide en van de Enerzjykoöperaasje Garyp zaterdag bij de officiële start van de bouw. Veel regen maakt de grond mogelijk te zacht en misschien onwerkbaar. Er moeten speciaal ontwikkelde funderingsplaten worden geplaatst. Die zijn speciaal voor dit park ontwikkeld: op elke plaat komt een soort bolgewricht, waarmee de metalen palen die er op moeten staan, gesteld kunnen worden. ‘Mannen van staal’ uit Leeuwarden hebben het bedacht én er octrooi op aangevraagd. Met GPS worden de platen precies goed gelegd en wordt blijvend gecontroleerd, of er geen afwijkingen ontstaan.

Rondom de vuilstort – sinds 1995 mocht er geen nieuw afval bij – zijn veel populieren weggehaald, vanwege de schaduw. Ook is de grond opgehoogd. Al met al ligt het ‘park’ nu negen meter boven het maaiveld. Er kan dus veel zon op schijnen. “En de wyn makket it wat koeler. Dat is geunstich foar de opbringst”, zegt Benedictus.

Het zou er ook te hard kunnen waaien, maar door de funderingsplaten en een goede verankering is dit risico beperkt genoeg om te verzekeren. “Dat is útteste”, vertelt Benedictus. Hij bedankte alle betrokkenen voor hun inzet.

De totale kosten zijn geraamd op 7,5 miljoen euro. Met SDE+ wordt exploitatiesubsidie betaald: 10,4 cent per kiloWattuur. De stroom wordt waarschijnlijk verkocht aan Eneco. “En hooplik skielk ek oan de gemeente(n)”, zegt Benedictus.